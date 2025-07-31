Batman'da Tır Yangını: 5 Araç Kül Oldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, araç taşıyan bir tırda çıkan yangın sonucu 5 otomobil kullanılamaz hale geldi. Kavaklı köyü mevkisinde meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve yabancı plakalı olan çoklu araç taşıma hizmeti veren tırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının ortaya çıkmasının hemen ardından, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almayı başardı, ancak tırın üzerinde bulunan 5 araç maalesef kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi hakkında detaylı araştırmalar devam ediyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, araç taşıyan tırda çıkan yangında 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, araç taşıyan tırda çıkan yangında 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.