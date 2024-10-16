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Batman'da Tren Raylarından Geçen Kadına Raylı İş Makinesi Çarptı

Batman'da rayların üzerinden geçen kadına iş makinesi çarptı, ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 21:13
Batman'da Tren Raylarından Geçen Kadına Raylı İş Makinesi Çarptı

Üzücü Kaza Batman’ın Fatih Mahallesi’nde Meydana Geldi

Batman'da tren raylarından karşıya geçmeye çalışan 44 yaşındaki E.B., demir yolunda çalışma yapan raylı iş makinesi tarafından çarpıldı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Kadın, rayları geçmeye çalışırken iş makinesine yakalandı ve ağır yaralandı. Kaza anında çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazazede Hızla Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kadının durumu ciddiyetini koruyor.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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