Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Batman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 332 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:00
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 332 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente girişte bir aracı durdurdu. Şüphe üzerine araçta yapılan aramada, belirtilen miktarda metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Batman'da durdurulan bir araçta 332 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı...

Batman'da durdurulan bir araçta 332 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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