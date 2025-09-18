Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama

Batman'da kent girişinde durdurulan araçlarda lastiklere saklanmış 27 kilo 450 gram skunk bulundu; 5 gözaltından 4 şüpheli tutuklandı, 1 adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:20
Operasyon ve gözaltılar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan araçlar üzerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 araç arandı ve lastiklerin içerisine zulalanmış halde 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak toplam 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

