Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi

Operasyon ve gözaltılar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan araçlar üzerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 araç arandı ve lastiklerin içerisine zulalanmış halde 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak toplam 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

