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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 57 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da dur ihtarına uymayan otomobilde 57 kilo skunk ve diğer uyuşturucular ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 14:22
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 57 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Kaçakçılığına Geçit Yok

Batman'da, güvenlik güçlerinin dikkatini çeken bir otomobilde yapılan operasyonda57 kilo 420 gram skunk ele geçirildi. Olay, valilik tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Dur İhtarı Sonrası Takip

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir istihbarat üzerine, şehrin girişinde durdurmak istedikleri bir otomobile dur ihtarında bulundular. Ancak, araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya çalıştı.

Arazide Durduruldu

Ekiplerin yaptığı takip sonucunda otomobil bir arazide durduruldu. Araçta gerçekleştirilen detaylı aramalarda 57 kilo 420 gram skunk, 322 gram toz esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 320 bin lira bulundu.

Şüpheliler Gözaltında

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adli mercilere sevk edilerek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Diğer bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Batman'da uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılarına karşı yürütülen mücadelenin devam edeceğini belirtti.

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