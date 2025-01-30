DOLAR
35,77 0,1%
EURO
37,39 -0,25%
ALTIN
3.201,99 -0,95%
BITCOIN
3.785.005,72 -1,27%

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında 4 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:57
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Şok Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli, tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olay Güney çevre yolunda meydana geldi. Burada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulmak istenen 2 şüpheli araç, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçak Araçta Ele Geçirilen Uyuşturucu

Polis ekipleri, bir süre takip ettikleri araçları başarılı bir şekilde yakaladı. Takip sırasında, kaçan araçtan dışarıya atılan bir çuvalda 4 kilogram skunk maddesi bulundu. Bu bulgu, operasyonun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik kararıyla tutuklanan şüphelilerin ifadeleri merakla bekleniyor.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Kaçan bir araçtan...

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Kaçan bir araçtan dışarıya atıldığı tespit edilen çuvalda, 4 kilogram skunk maddesi bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Apartmanda Çıkan Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
Bakan Kurum, Malatya Gelinciktepe’deki Deprem Konutları Hakkında Açıklama Yaptı
3
Milli Savunma Bakanı Güler, TEMAD Yönetimini Ağırladı
4
İYİ Parti Çömez: Gençler Umutlarını Yurt Dışında Arıyor
5
Afyonkarahisar'da Ağaca Çarpan Otomobil Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı
6
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SODEMBEK Toplantısına Başkanlık Etti

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!