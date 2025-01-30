Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Şok Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli, tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olay Güney çevre yolunda meydana geldi. Burada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulmak istenen 2 şüpheli araç, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçak Araçta Ele Geçirilen Uyuşturucu

Polis ekipleri, bir süre takip ettikleri araçları başarılı bir şekilde yakaladı. Takip sırasında, kaçan araçtan dışarıya atılan bir çuvalda 4 kilogram skunk maddesi bulundu. Bu bulgu, operasyonun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik kararıyla tutuklanan şüphelilerin ifadeleri merakla bekleniyor.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Kaçan bir araçtan dışarıya atıldığı tespit edilen çuvalda, 4 kilogram skunk maddesi bulundu.