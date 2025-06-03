Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan zanlıları etkili bir operasyonla yakaladı.

1 Kilo 380 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ekipler, zanlıların kaçarken yol kenarına attıkları torbada 1 kilo 380 gram metamfetamin buldu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin ardından şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bir Şüpheliye Adli Kontrol

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı ise bir dron ile kaydedildi, bu görüntüler sürecin ne derece titiz yürütüldüğünü gösteriyor.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, zanlıların kaçarken yol kenarına attıkları torbada 1 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirdi.