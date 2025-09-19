Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı H.E. Tutuklandı

Operasyon ve ele geçirilenler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında 16 Eylül'de Sason ilçesinde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, H.E'nin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 6 kilo 335 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

