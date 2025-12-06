Batman'da Uyuşturucu Ticaretinden 31 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Cezalı Firari Yakalandı

Batman'da uyuşturucu ticaretinden 31 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F.Ö. yakalandı; tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:41
Batman'da Uyuşturucu Ticaretinden 31 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Cezalı Firari Yakalandı

Batman'da Uyuşturucu Ticaretinden 31 Yıl 2 Ay Ceza Alan Firari Yakalandı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon ve Yakalama

Yapılan çalışmalar sonucunda, M.F.Ö. isimli firari hükümlü, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında bulunan 31 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü adliyeye sevk edildi; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN’DA UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN VE 31 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ...

BATMAN’DA UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN VE 31 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi