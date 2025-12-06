Batman'da Uyuşturucu Ticaretinden 31 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Cezalı Firari Yakalandı

Batman'da Uyuşturucu Ticaretinden 31 Yıl 2 Ay Ceza Alan Firari Yakalandı
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.
Operasyon ve Yakalama
Yapılan çalışmalar sonucunda, M.F.Ö. isimli firari hükümlü, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında bulunan 31 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü adliyeye sevk edildi; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
