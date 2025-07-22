Batman'da Yaralı Leyleğe Jandarma Şefkati

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaralı bir leylek, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde tedaviye alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik timleri ilçenin Samanyolu köyü kırsalında yol kenarında bir leylek buldu.

Ekipler, leyleğin ayağından yaralı olduğunu fark ederek durumu derhal bildirdi. Olayın ardından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Bekirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralı leylek, yapılan ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi edilmek üzere götürüldü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı. Leylek yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı. Leylek yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.