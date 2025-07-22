DOLAR
40,42 -0,08%
EURO
47,35 -0,18%
ALTIN
4.401,36 0,22%
BITCOIN
4.786.780,16 -1,18%

Batman'da Yaralı Leyleğe Jandarma Şefkati

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaralı leylek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, hayvanseverlerin desteğiyle leyleği kurtardı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 12:59
Batman'da Yaralı Leyleğe Jandarma Şefkati

Batman'da Yaralı Leyleğe Jandarma Şefkati

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaralı bir leylek, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde tedaviye alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik timleri ilçenin Samanyolu köyü kırsalında yol kenarında bir leylek buldu.

Ekipler, leyleğin ayağından yaralı olduğunu fark ederek durumu derhal bildirdi. Olayın ardından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Bekirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralı leylek, yapılan ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi edilmek üzere götürüldü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı. Leylek yapılan ilk...

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı. Leylek yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı. Leylek yapılan ilk...

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı. Leylek yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Deniz Feneri Derneği Gazze'ye Kurbanlık Konserve Gönderiyor
2
Bursa'da Çetkinler Suç Örgütü Operasyonu: 19 Zanlı Yakalandı
3
CHP, Proje Okul Yönetmeliği'nin İptali İçin Danıştay'a Başvurdu
4
Şırnak'ta Taşlı Araziler Tarıma Kazandırılıyor, Köy Yolları Asfaltlanıyor
5
Eskişehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
6
Muş'ta Tarihi Murat Paşa Camisi Yeniden İbadete Açılıyor
7
Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 9 Araç Karıştı

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek