Batman Emniyet ve Jandarma Komutanları 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Batman Emniyet ve Jandarma Komutanları Oylamada

Batman'da, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanında önemli anların ve olayların fotoğraflarının değerlendirildiği bir platform olarak dikkat çekiyor.

Yılın Kareleri Oylaması Nedir?

Yılın Kareleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen ve yıl içerisinde çekilen en etkileyici fotoğrafların oylamaya sunulduğu bir etkinliktir. Katılımcılar, farklı kategorilerde en beğendikleri kareler için oy kullanarak, halkın beğenisini kazanan fotoğrafları belirlemede rol alıyor.

İl Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı'nın bu oylamada yer alması, güvenlik kuvvetlerinin önemli etkinliklerdeki rolünü ve toplumsal olaylara olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.