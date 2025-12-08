Batman Gercüş’te Karbonmonoksit Vakası: Ambulans Yolda Kaldı, Özel İdare Kurtardı

Gercüş’te karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişiye ulaşmaya çalışırken ambulans yağmur nedeniyle yolda kaldı; Özel İdare ekipleri aracı kurtardı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 00:13
Olayın Detayları

Batman’ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen hastaya ulaşmak için köye giden ambulans, yoğun yağış nedeniyle yolda kalarak görevini sürdüremedi. Mahsur kalan ambulans, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Gercüş ilçesinde dünden beri etkisini gösteren yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Kırkat köyü Öteyaka mezrasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından 6’sı aynı aileden olmak üzere 7 kişi etkilendi.

Gazdan etkilenenleri almak üzere yola çıkan ambulansın saplanması üzerine sağlık ekipleri, yardım talebinde bulundu. Gercüş Kaymakamlığı Özel İdare Şantiye Şefliği personelleri olay yerine intikal ederek ambulansı saplandığı çamurdan çıkarıp kurtardı.

Hastalar hastaneye ulaştırıldı ve tedavi altına alındı.

