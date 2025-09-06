DOLAR
Batman İHH'den Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na Destek

Batman İHH, Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yaptı; Mehmet Latif Kaya Gazze'deki saldırıları kınadı ve dayanışma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:53
Dernek binasında yapılan basın açıklaması

Batman İHH İnsani Yardım Derneği Şubesi, İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma amacıyla dernek binasında basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını okuyan Batman İHH İnsani Yardım Derneği Şubesi Başkanı Mehmet Latif Kaya, Gazze'de aylardır devam eden İsrail'in saldırılarına dikkati çekerek bu eylemleri kınadı.

Kaya, şunları kaydetti:

"Okullar, hastaneler, ibadethaneler ve sivillerin üzerine bombalar yağmakta. Bir halkın yok edilmesi üzerine kurulu bu vahşeti lanetliyoruz. Batman İHH olarak buradan yüksek sesle ilan ediyoruz, bu sadece Filistin'in meselesi değildir. Bu insanlığın onur sınavıdır. Gazze'de dökülen her damla kan, Kudüs'te, İstanbul'da, Mekke'de, Medine'de, Bosna'da, Doğu Türkistan'da ve dünyanın dört bir yanında vicdanı olan herkese dokunmaktadır. Sessiz kalmak, bu katliama ortak olmaktır. Bugün zalime karşı en büyük direnişlerden biri Sumud Filosu'dur. Sumud, sabır, sebat, direniş ve onurlu bir dik duruştur. Filistin halkının yanına insani yardım ulaştırmak, ablukayı kırmak ve dünyaya zulmü haykırmak için yola çıkan bu filoya sahip çıkmak insanlığın namusunu korumaktır. Biz bütün imkanlarımızla, gönlümüzle ve dualarımızla Filistin'in yanındayız. Sumud Filosu'na desteğimizi bir kez daha yineliyoruz. Bütün vicdan sahibi insanları bu kutlu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz."

Batman İHH temsilcileri, Sumud Filosu'na destek çağrısını yineleyerek kamuoyunu dayanışmaya davet etti.

