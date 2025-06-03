Batman'ın Kahraman Dedektör Köpeği Linda Emekli Oldu

Batman'daki Dedektör Köpek Linda, Emekli Oldu

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan dedektör köpek Linda, 5 yıl süresince gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla 365 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesine önemli katkı sağladı. 8 yaşındaki Belçika kurdu, sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrıldı.

Linda'nın Kariyeri

Linda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından eğitim aldıktan sonra, yaklaşık beş yıl önce Batman'da görevine başladı. Görev süresince katıldığı operasyonlarda güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı oldu.

Vefa ve Kutlama

Linda'nın emekli olması dolayısıyla Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir kutlama düzenlendi ve emeklilik pastası kesildi. Linda'dan sorumlu polis memuru Meftun Ünlüce, köpeği ile birlikte 5 yıl boyunca birçok başarılı operasyona katıldığını belirtti. Ünlüce, "Linda, katıldığımız operasyonlarda ekiplere çok büyük katkı sağladı. Ona olan vefa borcunu ödemek amacıyla pasta kestik. Emeklilik kutlamasını yapmak için bir araya geldik," dedi.

Yeni Görev Arkadaşı Boyka

Linda'nın emekliliği ile birlikte, Ünlüce yeni görev arkadaşı olan Boyka ile çalışmaya başlayacak. Boyka, 2 yaşında bir Belçika Malinois cinsi erkek köpektir. Ünlüce, "Bundan sonra Linda'nın görevini Boyka yürütecek. Linda da sahiplendirilecek," açıklamasında bulundu.

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev aldığı 5 yılda 365 kilogram uyuşturucunun bulunmasını sağlayan dedektör köpek Linda emekliye ayrıldı. Linda için İl Emniyet Müdürlüğünde emeklilik pastası kesildi.

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev aldığı 5 yılda 365 kilogram uyuşturucunun bulunmasını sağlayan dedektör köpek Linda emekliye ayrıldı. Linda için İl Emniyet Müdürlüğünde emeklilik pastası kesildi.