Batman Kozluk'ta 3. "Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali"

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen 3. "Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali", halk oyunları, yöresel stantlar ve ödül töreniyle Kozluk kültürünü tanıttı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 16:33
Batman'ın Kozluk ilçesinde 3. "Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali" gerçekleştirildi

Program, etkinlikler ve tanıtım

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteğiyle Kozluk Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından Komando Mahallesi'nde düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları ekibinin sahne aldığı etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi ve kurulan stantlarda yöresel ürünler tanıtıldı.

Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, yaptığı konuşmada, festivalde Kozluk'un kültürünü tanıttıklarını söyledi.

Böçkün'ün sözleri:

"Bu vitrini özetleyecek olursak birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim bir tarihe ve coğrafyaya sahip. İlçemizi baştan aşağı süsleyen Garzan Çayı, batısı ise binlerce yıllık medeniyetin atası ve Artukların incisi Malabadi Köprüsü, kuzeyi 2 bin 923 metre rakımlı Merato Dağı, güneyi Dilmaçoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış gizemli Erzen Antik Kenti. İç tarafında Angebire Vadisi ve İslam medeniyetinin tüm güzelliklerini yansıtan tarihi İbrahim Bey ve Hıdır Bey Camisi, tarihe meydan okuyan kaleleriyle yaşayan tarihin ve insanlığın vitrinidir Kozluk. Tarih ile bütünleşen yöresel ürünlerini koruma bilincini artırmayı ve bunu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz."

Festivale, Vali Yardımcısı Ekrem Güngör, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, kamu kurum amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

