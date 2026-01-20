Batman Sason Balbaşı'da Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı

Karla mücadele ekipleri zamanla yarıştı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Balbaşı köyünde aniden rahatsızlanan bir vatandaş için ekipler seferber oldu. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle köy yolu tamamen kapanırken, gelen acil yardım ihbarı üzerine İl Özel İdaresi ekipleri vakit kaybetmeden müdahale etti.

Zorlu arazi şartları ve metreleri bulan kar birikintilerine rağmen iş makineleriyle yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin köye güvenli şekilde ulaşmasını sağladı. Gece gündüz demeden görev başında olan ekiplerin özverili çalışmasıyla ambulans köye giriş yaptı ve ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi.

Hasta, vakit kaybedilmeden en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilerek tedavi altına alındı. İl Özel İdaresi yetkilileri, ‘‘Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kış şartlarının en zorlu olduğu anlarda dahi 7 gün 24 saat görev başındayız. Amacımız, hiçbir köy yolunun kapalı kalmaması ve sağlık gibi hayati konularda ulaşımın aksamamasıdır’’ ifadelerini kullandı.

Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, köylüler yolları açarak hastanın hastaneye yetişmesini sağlayan ekiplere teşekkür etti.

