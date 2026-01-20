Batman Sason Balbaşı'da Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı

Sason Balbaşı köyünde yolu kar nedeniyle kapanan hasta, İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadelesiyle sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:57
Batman Sason Balbaşı'da Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı

Batman Sason Balbaşı'da Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı

Karla mücadele ekipleri zamanla yarıştı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Balbaşı köyünde aniden rahatsızlanan bir vatandaş için ekipler seferber oldu. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle köy yolu tamamen kapanırken, gelen acil yardım ihbarı üzerine İl Özel İdaresi ekipleri vakit kaybetmeden müdahale etti.

Zorlu arazi şartları ve metreleri bulan kar birikintilerine rağmen iş makineleriyle yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin köye güvenli şekilde ulaşmasını sağladı. Gece gündüz demeden görev başında olan ekiplerin özverili çalışmasıyla ambulans köye giriş yaptı ve ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi.

Hasta, vakit kaybedilmeden en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilerek tedavi altına alındı. İl Özel İdaresi yetkilileri, ‘‘Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kış şartlarının en zorlu olduğu anlarda dahi 7 gün 24 saat görev başındayız. Amacımız, hiçbir köy yolunun kapalı kalmaması ve sağlık gibi hayati konularda ulaşımın aksamamasıdır’’ ifadelerini kullandı.

Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, köylüler yolları açarak hastanın hastaneye yetişmesini sağlayan ekiplere teşekkür etti.

SASON İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLU KAPANAN BALBAŞI KÖYÜNDE MAHSUR KALAN HASTA VATANDAŞ, İL...

SASON İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLU KAPANAN BALBAŞI KÖYÜNDE MAHSUR KALAN HASTA VATANDAŞ, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KARLA MÜCADELESİ SAYESİNDE KURTARILDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 6'ncı Uygulama Bazlı Taksi İhalesi — 156 Plaka İhale Edildi
2
Hakan Fidan: "18 Ocak Mutabakatını Destekliyoruz" — Suriye İçin Kritik Adım
3
Kars’ta Kar Esareti: Sağlık Ekipleri Yaya Müdahale ile Hastaya Ulaştı
4
Rahim Ağzı Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor
5
AliaPark’ta Atla Terapiyle Engeller Aşıldı
6
Kartepe'de 13. Geleneksel Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları