Aydın'da 4-6 Yaş Öğrencisi Muaz Yıldırım Kur’an-ı Kerim’i Hatmetti

Aydın Mimar Sinan 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencisi Muaz Yıldırım, küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i hatmederek takdir topladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:41
Minik hatim programı duygulu anlara sahne oldu

Aydın Mimar Sinan 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencisi Muaz Yıldırım, küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i hatmederek takdir topladı. Programda yapılan kutlamalar ve dualarla başarı vurgulandı.

Programda konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, 4-6 yaş Kur’an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığı için en önemli hizmet alanlarından biri olduğunu belirterek, küçük yaşta Kur’an ile tanışan çocukların sağlam bir iman ve güzel bir ahlakla yetiştiğini ifade etti. Güneş, bu yaşlarda kalplere yerleşen Kur’an sevgisinin hayat boyu rehberlik edeceğini söyledi ve Muaz Yıldırım’ın başarısında emeği geçen öğreticiler ile ailesini tebrik etti.

İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi ve Şube Müdürü Ünal Yıldız da değerlendirmelerinde 4-6 yaş kurslarının çocukların manevi gelişiminde önemli rol oynadığını vurgulayıp, süreç boyunca fedakârca destek veren öğreticilere ve velilere teşekkür etti.

Programın sonunda Muaz Yıldırıma çeşitli hediyeler takdim edildi. Yapılan hatim duasının ardından etkinlik sona erdi.

Miniklerin hatim programına İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi, Şube Müdürü Ünal Yıldız, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

