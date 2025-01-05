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Batman Tiyatro Festivali'nde Devlet Tiyatroları'ndan 4 Farklı Oyun

Devlet Tiyatroları, 6-30 Ocak tarihleri arasında Batman Tiyatro Festivali'nde 4 farklı oyunla sahne alacak.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 19:24
Batman Tiyatro Festivali'nde Devlet Tiyatroları'ndan 4 Farklı Oyun

Batman Tiyatro Festivali'nde Devlet Tiyatroları

Devlet Tiyatroları (DT), 6-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Batman Tiyatro Festivali'nde 4 farklı oyunla seyircilerle buluşacak. Festival, Batman Valiliği'nin ev sahipliğinde, Batman Belediyesi, Batman İl Özel İdaresi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

DT, festival boyunca 3 çocuk ve 1 yetişkin oyunu olmak üzere toplamda 10 temsil verecek. Festivalin programı ise şu şekilde:

Oyun Programı

Antalya Devlet Tiyatrosu, Hans Christian Andersen'in yazdığı ve Harun Özer'in uyarladığı çocuk oyunu "Masal Treni"'ni 6 Ocak'ta saat 10.00 ve 14.00'te sahneleyecek.

Kayseri Devlet Tiyatrosu, Christiane Annemarie Edith Ahlhelm'in yazıp yönettiği çocuk oyunu "Sirk Ateşi"'ni 7 Ocak'ta saat 11.00 ve 14.00'te sunacak.

Van Devlet Tiyatrosu, Ali Meriç'in yazıp yönettiği "Şifreli Köpek" isimli çocuk oyununu 8-9 Ocak'ta saat 11.00 ve 14.00'te gerçekleştirecek.

Sivas Devlet Tiyatrosu ise Dinçer Sümer'in yazdığı ve Ece Okay'ın yönettiği "Eski Fotoğraflar" isimli oyunu 10-11 Ocak'ta saat 20.00'de seyirciyle buluşturacak.

Batman Tiyatro Festivali, tiyatroseverler için keyifli bir program sunarak sanat dolu günler vaadediyor.

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