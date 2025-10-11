Batman TÜGVA İcathane'de 2025-2026 Eğitim Dönemi Başladı

Batman TÜGVA İcathane'de 2025-2026 eğitimleri başladı; 350 başvuru arasından 165 öğrenci seçildi. Yazılım, robotik, endüstriyel tasarım ve yapay zeka eğitimleri verilecek.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:49
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan İcathane'de, yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım, mobil uygulama geliştirme ve yapay zeka eğitimlerinin yer aldığı 2025-2026 dönemi resmen başladı.

İcathane Koordinatörü Dr. Hamza Kaya'nın Açıklamaları

Batman İcathane Koordinatörü Dr. Hamza Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu dönem için toplam 350 başvuru aldıklarını ve 165 öğrencinin kurslara katılmaya hak kazandığını bildirdi. Kaya, ortaokul ve lise düzeyinde farklı kategoriler bulunduğunu kaydetti.

Dr. Kaya, bu öğrencilerin yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım, mobil uygulama geliştirme ve yapay zeka eğitimlerini alacaklarını, her eğitim döneminin 14 hafta sürdüğünü ve dönem sonunda öğrencilere sertifika verileceğini söyledi. Ayrıca, dört sertifikayı tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgesi verileceğini vurguladı.

Değerler Eğitimi, Okuma Alışkanlığı ve Proje Desteği

Kaya, İcathane'de yalnızca teknoloji eğitimi verilmediğini, aynı zamanda öğrencilere değerler eğitimi sunulduğunu ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalıştıklarını belirtti. 2022 yılında açılan Batman İcathane'sinde bugüne kadar 1200 öğrencinin eğitim aldığı, 5 binden fazla öğrencinin ise farkındalık eğitimi alıp ziyaretlerde bulunduğu ifade edildi.

İcathane'nin proje odaklı çalışma yürüttüğünü aktaran Kaya, proje fikri olan öğrencilerin desteklendiğini ve ulusal ile uluslararası proje yarışmalarına dahil edildiklerini söyledi. 'Bizler icathanelerimizde teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ve tasarlayan bir nesil yetiştiriyoruz' dedi.

Öğrencilerden Memnuniyet ve Hedefler

Eğitime katılan öğrencilerden Elif Sultan Direk, kursa katılmaya hak kazandığı için mutlu olduğunu ve robotik kodlama eğitimi almak için İcathane'ye geldiğini belirtti. Muhammed Efe Aydeniz ise gelecekte bilgisayar mühendisi olma hedefi olduğunu ve bu hayalini gerçekleştirmek için İcathane'de eğitim aldığını söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan, yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım, mobil uygulama geliştirme ve yapay zeka eğitimlerinin verildiği İcathane'de 2025-2026 dönemi eğitimleri başladı.

