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Batman Valiliği'nden Gözaltı Açıklaması

Batman'da elinde ekmek olan bir kişinin gözaltına alındığına dair iddialar Valilikçe yanıtlandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 18:30
Batman Valiliği'nden Gözaltı Açıklaması

Valilikten Açıklama

Batman Valiliği, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayımlanan bir görselin ardından açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Valilik açıklamasında, insanların dikkatini çeken "Batman'da elinde bir poşet ekmek olan kişinin gözaltına alındığı" iddialarına yanıt verildi.

Olayın Gerçek Yüzü

Açıklamada, belediyeye görevlendirme yapılmasının ardından hanelere yapılan müdahalelerde bazı kişilerin polise mukavemet gösterdiği belirtildi. Haberde yer alan kişinin fırından ekmek almak için yolda yürüdüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Görüntüdeki kişinin elinde ekmek bulunmasına rağmen, o kişinin polise taş attığı ve bu sebeple gözaltına alındığı açıklığa kavuşturulmuştur," denildi.

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