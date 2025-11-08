BaunTECH Start Demo Day: Balıkesir'de Girişimcilik Başarıları Ödüllendirildi

BaunTECH Start Demo Day: Balıkesir'de Girişimcilik Başarıları

Balıkesir Teknokent tarafından yürütülen BaunTECH Start Erken Aşama Hızlandırma Programı, üç günlük yoğun eğitim ve mentorluk sürecinin ardından Balıkesir Üniversitesi Malazgirt Salonu’nda düzenlenen Demo Day ve Ödül Töreni ile tamamlandı. Etkinliğe yoğun protokol ve iş dünyası katılımı, Balıkesir’de gelişen girişimcilik ekosistemine duyulan güveni yeniden teyit etti.

Vali Ustaoğlu: Girişimcilik, Balıkesir’in kalkınma dinamosudur

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, teknoloji tabanlı girişimciliğin bölgesel kalkınmadaki stratejik önemine dikkat çekti. Ustaoğlu, "Üniversitelerimizin ve teknokentlerimizin ürettiği bilgi, gençlerin girişimci ruhuyla birleştiğinde yerli ve millî üretim gücümüz artıyor. Balıkesir Teknokent bu anlamda şehrimizin yenilikçi yüzünü temsil ediyor" dedi.

Rektör Oğurlu: Üniversitenin vizyonu ticarileşiyor

Balıkesir Üniversitesi Rektörü ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin son dönemde kaydettiği hızlı ivmeden ve bölgesel girişimcilik ekosistemine yaptığı katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oğurlu, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek, öğrencilerin yenilikçi fikirlerini ticarileştirebilmeleri için uygun ortam sağlamak ve Teknokent’in gelişimini ulusal düzeye taşımak yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. "BaunTECH Start, Balıkesir Üniversitesi’nin girişimcilik vizyonunu somutlaştıran önemli bir adımdır," dedi ve sahneye çıkacak öğrenci ekiplerine başarılar diledi.

Teknokent Genel Müdürü Aydemir: Marka hedefi

Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir, programın üç gün süren yoğun ve verimli içeriğinin girişimcilere büyük bir öğrenme deneyimi sunduğunu belirtti. "BaunTECH Start’ı bundan sonra geleneksel hale getirerek, her yıl daha da büyütmeyi, iş birliklerimizi artırarak güçlü bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz," dedi. Aydemir ayrıca Balıkesir Teknokent’in ulaştığı noktayı, vizyonunu ve büyüyen ekosistemini anlatarak programa katkı ve destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Panel: Yerelden Küresele - Girişim ve Yatırım Ekosisteminin Geleceği

Moderatörlüğünü Nizamettin Sami Harputlu (StartupCentrum Kurucu Ortağı)’nın yaptığı panelde; Rahmi Kula (Balıkesir Ticaret Odası Başkanı, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyesi), Sami Serdar (Uluslararası Kuluçka Merkezi Müdürü), Dr. İbrahim Elbaşı (H2O Investment Kurucu Ortağı) ve Dr. Abdurrahman Kılıç (Avalon Ventures Kurucu Ortağı) konuşmacı olarak yer aldı. Panelde Balıkesir’de teknoloji tabanlı girişimlerin güçlendirilmesi, yatırımcı ağı kurulmasına yönelik adımlar, bölgesel fırsatlar, uluslararasılaşma stratejileri ve finansmana erişim yolları ele alındı.

Demo Day kazananları ve ödüller

Jüri değerlendirmesi sonucu dereceye giren takımlar: 1. Yerinde Yıka, 2. Vibratürk ve 3. CyberSociety. Dereceye giren ekiplere Balıkesir Teknokent’te 1 yıl ücretsiz ofis desteği ve şirketleşme sürecinde finansal destek sağlanacak. Ayrıca ekipler, 18 Kasım’da Kocaeli’de düzenlenecek G3 Forum Girişimcilik Zirvesine katılım hakkı kazandı.

Katılımcılar

Etkinliğe; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yücel Oğurlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı Okan Telaşeli, Edremit, Burhaniye ve Ayvalık Ticaret Odası Başkanları, BAGİAD, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, BAİKAD, TEV, STK temsilcileri, kurum müdürleri, akademisyenler, girişimciler ve öğrenciler katıldı.

