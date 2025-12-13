Mardin'de 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı Kapasite Artışıyla Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Mardin İli 2. Kademe İçmesuyu İsale Hattı inşaat çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kurum, hem tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak hem de yerleşim yerlerine sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak amacıyla projeye öncelik veriyor.

Projenin Amaçları ve Kapsamı

DSİ, proje ile toplulaştırma çalışmaları sayesinde tarım arazilerinden maksimum verim alınmasını, yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı korunmasını ve sürdürülebilir su yönetimini hedefliyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, işin tamamlanmasıyla mevcut kapasitenin yıllık 58,6 milyon metreküpten 75,3 milyon metreküpe yükseleceğini belirtti. Bu artış sayesinde il merkezi, Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri ile civar yerleşimlerin içme ve kullanma suyu ihtiyacının 2055 yılına kadar karşılanacağı vurgulandı.

Teknik Detaylar ve Fiziki Durum

Proje kapsamında toplam 95 kilometre boru döşenecek; bunun 85 kilometresi çelik, 10 kilometresi HDPE olacak. Ayrıca 2 adet içmesuyu deposu, 1 adet pompa istasyonu ve gerekli sanat yapıları inşa edilecek. DSİ, projenin şu anki fiziki gerçekleşme oranının %23 olduğunu bildirdi.

