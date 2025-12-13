DOLAR
MHP'li Adem Yurdagül, Erzurum Ülkü Ocakları Başkanlarıyla Buluştu

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, eski ve yeni Ülkü Ocakları başkanlarıyla 'Terörsüz Türkiye' ideali doğrultusunda gerçekleştirilen istişare toplantısında bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:09
MHP'li Adem Yurdagül, Erzurum Ülkü Ocakları Başkanlarıyla Buluştu

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Ülkü Ocakları Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, mevcut ve geçmiş dönemlerde görev yapmış il ve ilçe Ülkü Ocakları başkanlarıyla buluştu.

Programın Amacı

Toplantı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" ideali doğrultusunda bilgilendirme ve istişare amacıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, yerel tecrübeleri paylaşarak birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Adem Yurdagül'ün Açıklaması

'Liderimize sadakat şerefimizdir ilkesiyle mücadele ettiğimiz Milliyetçi Ülkücü davamızda tüm kardeşlerimiz bizim başımızın tacıdır. Bu kapsamda kadim şehrimiz Erzurum’da geçmişten günümüze, kutlu yuvamız Ülkü Ocaklarımızda görev yapmış tüm başkanlarımızla bir araya gelerek, başta Terörsüz Türkiye olmak üzere bir çok konu üzerine istişarelerde bulunduk. Birlik, beraberlik ve davamıza sadakat ruhuyla gerçekleştirdiğimiz, bu istişare toplantısına katılım sağlayan tüm ülküdaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, programın gerçekleşmesini sağlayan Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanımız, değerli kardeşim Mevlüt Özcan’a teşekkür ediyorum' dedi.

Mevlüt Özcan'ın Mesajı

Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Mevlüt Özcan ise, 'Liderimize sadakat şerefimizdir ilkesiyle mücadele ettiğimiz Milliyetçi Ülkücü davamızda tüm kardeşlerimiz bizim başımızın tacıdır. Bu kapsamda kadim şehrimiz Erzurum’da geçmişten günümüze, kutlu yuvamız Ülkü Ocaklarımızda görev yapmış İl Ocak başkanlarımız Semt ve ilçe Ocak başkanlarımızla bir araya gelerek, başta Terörsüz Türkiye olmak üzere bir çok konu üzerine istişarelerde bulunduk. Birlik, beraberlik ve davamıza sadakat ruhuyla gerçekleştirdiğimiz, bu istişare toplantısına katılım sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi il başkanımız sayın Adem Yurdagül beyefendiye ve tüm ülküdaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Toplantı, Erzurum'daki Ülkü Ocakları kadrolarının deneyim paylaşımı ve ortak hedefler doğrultusunda güç birliği mesajıyla sona erdi.

