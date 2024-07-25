Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, 40 Takipçisine Döner İkram Edecek

Bavyera Eyalet Başbakanı'ndan Eğlenceli Çekiliş

Almanya'nın Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, sosyal medya üzerinden yaptığı eğlenceli bir çekilişle kendisini takip eden 40 kişiye döner ikram edeceğini açıkladı.

40 Kişi ile Sınırlı

Söder, sosyal medya hesabı aracılığıyla düzenlediği çekilişe 45 bin kişinin katıldığını belirterek, "Dünyadaki en iyi niyetle bile bunu başaramazdım. Bavyera'da tek seferde bu kadar çok kebap olup olmadığını bile bilmiyorum," ifadelerini kullandı. Çekiliş sonuçlarıyla birlikte yalnızca 40 kişiye döner ısmarlamayı başarması dikkat çekti.

Gelecek Planları

Başbakan, mekan kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle bu kadar az kişiye döner ikram edebildiğini, ancak gelecekte benzer başka çekilişler düzenlemeyi düşündüğünü ifade etti.

Özel Tişört Hediye Çekilişi

Ayrıca, CSU Genel Başkanı olarak 500 kişiye, "Söder Kebap" yazılı ve döner logosu bulunan tişört hediye edeceği bilgisini verdi. Tişört kazanmak isteyenlerin CSU'nun resmi web sitesinde yer alan özel form aracılığıyla kayıt olmaları gerekiyor.

Döner Tutkusu

Dönerin Bavyera Eyalet Başbakanı için özel bir yeri olduğu biliniyor. Söder, sık sık sosyal medya hesaplarında döner yerken yaptığı eğlenceli paylaşımlara yer veriyor.