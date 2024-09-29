Bay Sinema: Türker İnanoğlu Sergisi İstanbul'da Açıldı

Bay Sinema: Türker İnanoğlu Sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Türker İnanoğlu anısına düzenlenen "Bay Sinema-Türker İnanoğlu" sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Bu sergi, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılmış olup, Türk sinemasının geçmişine ışık tutmayı amaçlıyor.

Ceyhun Tuzcu'dan Açıklamalar

İstanbul Sinema Müzesi Müdürü Ceyhun Tuzcu, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sergi, Türker İnanoğlu'nun sinema kariyerinin tüm ayrıntılarını içeren bir evren sunuyor" dedi. Ayrıca, serginin önemli bir başarı olduğunu ve sergiyle Türk sinema tarihini yakından tanıtmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yeşilçam'ın Hikayesi

Tuzcu, serginin İnanoğlu’nun kariyerini, 1948'deki sinema başlangıcından Yeşilçam dönemi keşfine kadar kronolojik bir sırayla anlattığını belirtti. "Ödüllerinden kişisel eşyalarına kadar birçok öğe, sinemaseverlerin Türker İnanoğlu ile tandığını güçlendirecek şekilde sergilendi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sinema Müzesi'nin Vizyonu

İstanbul Sinema Müzesi’nin kurulma sebebinin Türk sinemasının gelişimini tanıtmak olduğunu hatırlatan Tuzcu, serginin bu misyona katkı sağladığını söyledi. "Sergi büyük ilgi gördü ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz" diyerek, İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte Atlas 1948 Sineması'nın sinemaseverler için bir buluşma noktası olmasına öncülük edeceklerini belirtti.

Serginin Detayları

Türker İnanoğlu'nun kişisel eşyalarının yanı sıra Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin balmumu heykelleri ve kamera arkası fotoğrafları da sergide yer almakta. Sergi, 29 Aralık’a kadar devam edecek.

Türk sinemasına damgasını vuran yönetmen, yapımcı ve senarist Türker İnanoğlu anısına hazırlanan "Bay Sinema-Türker İnanoğlu" sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverleri bekliyor. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergi, Yeşilçam'ın değişim-dönüşüm hikayesini kronolojik ve biyografik bir temelde anlatıyor. İstanbul Sinema Müzesi Müdürü Ceyhun Tuzcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk sinemasına damgasını vuran yönetmen, yapımcı ve senarist Türker İnanoğlu anısına hazırlanan "Bay Sinema-Türker İnanoğlu" sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverleri bekliyor. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergi, Yeşilçam'ın değişim-dönüşüm hikayesini kronolojik ve biyografik bir temelde anlatıyor. İstanbul Sinema Müzesi Müdürü Ceyhun Tuzcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.