Baybatur’dan Manisa’daki Yanan Ormanlara 1000 Fidan

Yukarıkayapınar’da yeşillendirme çalışması

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye" programı kapsamında Manisa’da orman yangınlarından etkilenen alanlar için 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

Yunusemre ilçesine bağlı Yukarıkayapınar Mahallesi’nde, geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen orman yangınında zarar gören bölgelerde gerçekleştirilen fidan dikim çalışmasına Baybatur öncülük etti.

Programda, katılan her davetli adına yaklaşık 1000 fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği belirtilirken, etkinliğe adına bin fidan dikilen AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Orman İşletme Şefi Mehmet Çetin Cidani ile orman işletme personelleri katıldı.

Fidan dikim programında konuşan Baybatur, şunları kaydetti: "Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yanan her alan için fidan dikim çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Bizler de ‘Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye’ programı kapsamında her bir davetlimiz adına fidan dikiyor, doğamıza sahip çıkıyor ve geleceğe umut bırakıyoruz. Bu memleket hepimizin ve hepimizin doğaya güzel katkılar bırakması gerekiyor. Büyüyen her fidan ile umutlarımız ve kardeşliğimiz de büyüyecek."

Dikilen fidanlarla birlikte yangından zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi hedefleniyor.

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ MURAT BAYBATUR, "ADIMIZ KARDEŞLİK, SOYADIMIZ TÜRKİYE" PROGRAMI KAPSAMINDA MANİSA’DA ORMAN YANGINLARINDAN ETKİLENEN ALANLAR İÇİN 1000 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU.