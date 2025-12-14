DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.842.605,28 0,09%

Baybatur’dan Manisa’daki Yanan Ormanlara 1000 Fidan

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye" programı kapsamında Manisa’daki yanan alanlara 1000 fidan dikti.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:24
Baybatur’dan Manisa’daki Yanan Ormanlara 1000 Fidan

Baybatur’dan Manisa’daki Yanan Ormanlara 1000 Fidan

Yukarıkayapınar’da yeşillendirme çalışması

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye" programı kapsamında Manisa’da orman yangınlarından etkilenen alanlar için 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

Yunusemre ilçesine bağlı Yukarıkayapınar Mahallesi’nde, geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen orman yangınında zarar gören bölgelerde gerçekleştirilen fidan dikim çalışmasına Baybatur öncülük etti.

Programda, katılan her davetli adına yaklaşık 1000 fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği belirtilirken, etkinliğe adına bin fidan dikilen AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Orman İşletme Şefi Mehmet Çetin Cidani ile orman işletme personelleri katıldı.

Fidan dikim programında konuşan Baybatur, şunları kaydetti: "Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yanan her alan için fidan dikim çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Bizler de ‘Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye’ programı kapsamında her bir davetlimiz adına fidan dikiyor, doğamıza sahip çıkıyor ve geleceğe umut bırakıyoruz. Bu memleket hepimizin ve hepimizin doğaya güzel katkılar bırakması gerekiyor. Büyüyen her fidan ile umutlarımız ve kardeşliğimiz de büyüyecek."

Dikilen fidanlarla birlikte yangından zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi hedefleniyor.

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ MURAT BAYBATUR, "ADIMIZ KARDEŞLİK, SOYADIMIZ TÜRKİYE" PROGRAMI...

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ MURAT BAYBATUR, "ADIMIZ KARDEŞLİK, SOYADIMIZ TÜRKİYE" PROGRAMI KAPSAMINDA MANİSA’DA ORMAN YANGINLARINDAN ETKİLENEN ALANLAR İÇİN 1000 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU.

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ MURAT BAYBATUR, "ADIMIZ KARDEŞLİK, SOYADIMIZ TÜRKİYE" PROGRAMI...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rıfat Ilgaz anısına sempozyum ve Yılın Yazarı Öykü Ödülü Nilüfer’de verildi
2
Hakkâri Valisi Ali Çelik’ten Şehit Er Halit Tatlı Ailesine Ziyaret
3
Malazgirt'te Dev Yaban Domuzu Sürüsü Nurettin Köyü'nde Görüntülendi
4
Bursa Karacabey'de Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Furkan Altın Hayatını Kaybetti
5
AK Parti Gürsu'da Üye Hedefini Yüzde 110 Aştı
6
Adana'da 6 Aylık British Longhair'ta Nadir "Genital Anomali" Operasyonu
7
Kayseri'de Korkunç Kaza: Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama