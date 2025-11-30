Baybatur Duyurdu: İzmir-Manisa–Akhisar Hattında 118 km Yenileme Başlıyor

AK Parti'li Murat Baybatur, İzmir-Manisa ile Akhisar-Balıkesir arasındaki 118 km'lik karayolunda kapsamlı yenileme ve sıcak asfalt çalışması başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:44
Proje detayları ve takvim

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İzmir-Manisa il sınırı ile Akhisar-Balıkesir sınırı arasındaki karayolunda 118 kilometrelik yenileme sürecinin başlayacağını duyurdu.

Baybatur, hattın sıcak asfalt onarım ve standart yükseltme çalışmalarıyla baştan aşağıya yenileneceğini belirterek, tamamlandığında Akhisar-Manisa arasındaki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağını vurguladı.

Milletvekili, yol yapım çalışmalarına ilişkin ihalenin 10 Aralık tarihinde gerçekleştirileceğini hatırlattı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek projeye dair şu bilgileri paylaştı:

"İzmir-Manisa il sınırı ile Akhisar yolu arasında yıllardır yoğun bir trafik akışı var. Hem ağır tonajlı araçların yükü hem de artan günlük kullanım, bu hattın ciddi şekilde yıpranmasına neden oldu. Şimdi bu güzergâhı baştan aşağı yeniliyor, yolun standardını bölünmüş yol normlarında güçlendiriyoruz. Ayrıca 118 kilometrelik hattın 21 metre platform genişliğe kavuşması, temel, alt temel, binder ve aşınma tabakalarının yenilenmesiyle birlikte sanat yapıları ve altyapı iyileştirmeleri de tamamen elden geçirilecek. Bu sadece bir asfalt serimi değil; altyapısı, drenajı ve tüm sanat yapılarıyla çok kapsamlı bir rehabilitasyon çalışması. Böylece yolun zemini güçlenecek, ömrü uzayacak ve sürüş güvenliği en üst seviyeye çıkacak."

Baybatur, ihale sonrası iş takviminin hızla işleyeceğini belirterek, yüklenici firmanın 15 gün içinde sahaya girmesinin planlandığını ve projenin 650 günlük çalışma sürecinin sonunda tamamlanacağını aktardı.

Hattın bölge için kritik önem taşıdığını vurgulayan Baybatur, "İzmir-Manisa-Akhisar hattı sadece bir kara yolu değildir. Sanayinin, tarımın, ihracatın ve lojistik akışın kalbi bu güzergahtan geçer. Yapılacak olan yenileme çalışmasıyla Manisa’nın rekabet gücü artacak; üreticiye, sanayiciye ve vatandaşa büyük kolaylık sağlanacak."

Milletvekili, şehir genelindeki yatırımların yakın takipçisi olduklarını belirterek, "Manisa’nın her kilometresinde işimizin başındayız. Hem devletimizin kaynaklarını en doğru şekilde kullanacağız hem de Manisa’ya yakışan hizmetleri bir bir hayata geçireceğiz" dedi.

