Bayburt Devlet Hastanesi'ne Sola MR: 70 cm Gantriyle Yeni Teşhis Dönemi

Bayburt Devlet Hastanesi'ne Sola model MR hizmete alındı

Bayburt Devlet Hastanesine kazandırılan son teknoloji Sola model MR cihazı, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Yüksek konfor ve gelişmiş görüntüleme

Hizmete giren cihazın 70 santimetre geniş gantri çapına sahip olduğu, bu sayede hastalara yüksek konfor sunduğu belirtildi. Cihazın özellikle kilolu hastalar ve MR korkusu yaşayan kişiler için ayrıcalıklı bir deneyim sağladığı ifade edildi.

Yapay zekâ destekli yazılımı sayesinde çok daha net ve kaliteli görüntüler elde edildiği; özellikle prostat MR ve meme MR gibi küçük FOV (görüş alanı) çekimlerinde daha detaylı sonuçlar alındığı kaydedildi.

48 kanallı yapısı ve birçok dedike (özel) bobin ile donatılan cihazın, sınıfının en ileri modellerinden biri olduğu, tüm tetkikleri kusursuz bir şekilde görüntüleyip işleyebilme kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

Yetkililerden değerlendirme

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan törende yaptığı konuşmada: "Bugün Bayburt’un sağlık altyapısı adına gurur duyulacak bir yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz. Son teknolojiye sahip bu MR cihazı sayesinde vatandaşlarımız çevre illere sevk edilmeden, daha hızlı, kaliteli ve konforlu bir sağlık hizmeti alabilecek. İlimize kazandırılan bu önemli cihazın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni MR cihazının hizmete alınmasıyla birlikte vatandaşlar tanı ve teşhis süreçlerinde çok daha kısa sürede sonuç alabilecek; sağlık hizmeti kalitesi de önemli ölçüde artacak.

