Bayburt merkezli sahte ilan operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları ve ele geçenler

Bayburt merkezli sahte ilan dolandırıcılığı soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma sonucunda sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Soruşturmada, şüphelilerin özellikle çapa makinesi, elektrikli bisiklet, klima ve beyaz eşya gibi ürünlere ilişkin sahte ilanlar yaptıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takipler sonucu, zanlıların 112 kişiyi dolandırdığı ve 1 milyon 872 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Şüphelilerin Mersin'deki ev ve araçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 cep telefonu, 13 sim kart, 13 banka kartı, 3 bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 20 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.