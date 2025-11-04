Bayburt'ta 535 Öğrenciye 'Sağlıklı Yaşam' Eğitimi
Eğitim Kapsamı ve Uygulama
Bayburt KOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Alanı öğretmenleri tarafından il genelindeki 10 okulda toplam 535 öğrenciye 'Sağlıklı Yaşam' konulu eğitim verildi.
Eğitimlerde öğrencilere dengeli beslenme, kişisel hijyen, fiziksel aktivite, uyku düzeni, teknoloji bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklardan korunma konularında detaylı bilgiler aktarıldı.
Program, sunum, video gösterimi, soru-cevap ve uygulamalı etkinlikler ile desteklendi. Eğitimleri Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Yasemin Saraç gerçekleştirdi.
Etkinlik kapsamında öğrenciler, sağlıklı yaşamın temel unsurları hakkında bilinçlendirildi ve günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik bilgiler edindi.
