Bayburt'ta 'Anadolu Ezgileri' Konseri — 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali

Bayburt'ta 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Anadolu Ezgileri' konseri büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:04
Bayburt'ta 'Anadolu Ezgileri' Konseri — 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali

Bayburt'ta 'Anadolu Ezgileri' konseri sahnelendi

2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında etkileyici bir akşam

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali programı kapsamında, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda "Anadolu Ezgileri" konseri gerçekleştirildi.

Festivalin Bayburt ayağının ikinci etkinliği olan konser, Samsun Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarının performansına sahne oldu. Konserde, Anadolu'nun farklı yörelerine ait türkü ve ezgiler, opera sahnesine uyarlanmış özel düzenlemelerle izleyiciyle buluştu.

Salonda yer alan sanatçılar, Türk müziğinin seçkin eserlerini modern sahne performanslarıyla yeniden yorumladı. Orkestra eşliğinde sunulan eserler, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Program, salonu dolduran izleyicilerin uzun süre devam eden alkışlarıyla noktalandı.

Festival, Bayburt'taki konserlerin ardından Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde opera, bale, konser ve çocuk oyunlarıyla devam edecek.

BAYBURT’TA ‘ANADOLU EZGİLERİ’ KONSERİ DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA ‘ANADOLU EZGİLERİ’ KONSERİ DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA ‘ANADOLU EZGİLERİ’ KONSERİ DÜZENLENDİ

İLGİLİ HABERLER

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuklu'da Temiz Mahalle Temiz Selçuklu Etkinliği 16. Kez Akademi Mahallesi'nde
2
Iğdır Melekli'de silahlı kavga: Gökberk Şahin hayatını kaybetti
3
Karaman'da 2 Ayda 100 Bin Sigara İzmariti Toplandı
4
Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği
5
Yerlikaya: Önünü kesen sürücülere 180 bin lira ceza geliyor
6
Tunceli'de Yaklaşık 50 Dağ Keçisi Yol Kenarında Görüntülendi
7
Manavgat'ta Sulama Kanalına Uçan Araç: Ehliyete 2 Yıl El Konuldu, 26 bin 558 TL Ceza

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor