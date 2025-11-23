Bayburt'ta 'Anadolu Ezgileri' Konseri — 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali

Bayburt'ta 'Anadolu Ezgileri' konseri sahnelendi

2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında etkileyici bir akşam

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali programı kapsamında, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda "Anadolu Ezgileri" konseri gerçekleştirildi.

Festivalin Bayburt ayağının ikinci etkinliği olan konser, Samsun Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarının performansına sahne oldu. Konserde, Anadolu'nun farklı yörelerine ait türkü ve ezgiler, opera sahnesine uyarlanmış özel düzenlemelerle izleyiciyle buluştu.

Salonda yer alan sanatçılar, Türk müziğinin seçkin eserlerini modern sahne performanslarıyla yeniden yorumladı. Orkestra eşliğinde sunulan eserler, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Program, salonu dolduran izleyicilerin uzun süre devam eden alkışlarıyla noktalandı.

Festival, Bayburt'taki konserlerin ardından Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde opera, bale, konser ve çocuk oyunlarıyla devam edecek.

