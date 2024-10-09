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Bayburt'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosu ile tatbikat düzenlendi. Ekipler, afet hazırlık ve müdahale stratejilerini test etti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:26
Bayburt'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Büyük Deprem Tatbikatı

Bayburt'ta, Valilik himayesinde ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, 5,8 büyüklüğünde bir deprem senaryosu uygulandı.

Afet Hazırlık ve Müdahale Stratejileri

Olası doğal afetlere karşı hazırlıkları değerlendirmek amacıyla Bayburt Üniversitesi'nde düzenlenen masa başı tatbikatının ardından, 5,8 büyüklüğündeki depreme karşı saha tatbikatına geçildi.

Koordinasyon ve Müdahale Ekipleri

Tatbikatta, kentin farklı bölgelerinde yaşanan olaylara AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek ekipleri gibi çeşitli kuruluşların arama kurtarma ve sağlık personeli müdahale etti. Ekipler, olay yerinde koordinasyon merkezi, kayıt masası ve barınma çadırları kurarak acil durum yönetimini sağladı.

Senaryo ve Uygulamalar

Senaryo gereği, Genç Osman Mahallesi'nde iki binada meydana gelen yıkım ve yangın olayına müdahale eden ekipler, yaralıların kurtarılması için gereken önlemleri aldı. Duvar kırma aletleri kullanarak enkaz altında kalanların kurtarılması için güvenli yollar açıldı.

Vali Eldivan ve AFAD Yöneticisinin Açıklamaları

Vali Mustafa Eldivan, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, "Büyük devlet olmanın temel unsurlarından biri de doğal afetlere hızlı müdahale etmektir. TAMP'ın amacı, her türlü afete hazırlıklı olmamızdır" dedi.

AFAD İl Müdürü Uğur Minder ise 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden sonra daha fazla eğitim ve tatbikat yapılmasına önem verdiklerini ifade etti. Tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bayburt'ta, Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye...

Bayburt'ta, Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)-Bayburt Masa Başı ve Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında kentin bazı noktalarında yaşanan olaylara AFAD başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahale etti. Senaryo gereği Genç Osman Mahallesi'nde 2 binadaki yıkım ve yangına ekipler sevk edildi. Ekipler, yıkılan binalarda dinleme yaptı, daha sonra enkazın altında kaldığı tespit edilen kişilerin çıkarılması için binaya giriş alanlarını belirledi. Duvar kırım aletleri yardımıyla enkazda oyuklar açan ekipler, güvenli şekilde yaralılara ulaştı. Sedyeyle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslara taşındı.

Bayburt'ta, Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye...

Bayburt'ta, Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)-Bayburt Masa Başı ve Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında kentin bazı noktalarında yaşanan olaylara AFAD başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahale etti. Senaryo gereği Genç Osman Mahallesi'nde 2 binadaki yıkım ve yangına ekipler sevk edildi. Ekipler, yıkılan binalarda dinleme yaptı, daha sonra enkazın altında kaldığı tespit edilen kişilerin çıkarılması için binaya giriş alanlarını belirledi. Duvar kırım aletleri yardımıyla enkazda oyuklar açan ekipler, güvenli şekilde yaralılara ulaştı. Sedyeyle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslara taşındı.

Bayburt'ta, Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye...

Bayburt'ta, Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)-Bayburt Masa Başı ve Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında kentin bazı noktalarında yaşanan olaylara AFAD başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahale etti. Senaryo gereği Genç Osman Mahallesi'nde 2 binadaki yıkım ve yangına ekipler sevk edildi. Ekipler, yıkılan binalarda dinleme yaptı, daha sonra enkazın altında kaldığı tespit edilen kişilerin çıkarılması için binaya giriş alanlarını belirledi. Duvar kırım aletleri yardımıyla enkazda oyuklar açan ekipler, güvenli şekilde yaralılara ulaştı. Sedyeyle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslara taşındı.

Bayburt'ta, Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye...

Bayburt'ta, Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)-Bayburt Masa Başı ve Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında kentin bazı noktalarında yaşanan olaylara AFAD başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahale etti. Senaryo gereği Genç Osman Mahallesi'nde 2 binadaki yıkım ve yangına ekipler sevk edildi. Ekipler, yıkılan binalarda dinleme yaptı, daha sonra enkazın altında kaldığı tespit edilen kişilerin çıkarılması için binaya giriş alanlarını belirledi. Duvar kırım aletleri yardımıyla enkazda oyuklar açan ekipler, güvenli şekilde yaralılara ulaştı. Sedyeyle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslara taşındı.

Bayburt'ta, Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye...

Bayburt'ta, Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)-Bayburt Masa Başı ve Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında kentin bazı noktalarında yaşanan olaylara AFAD başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahale etti. Senaryo gereği Genç Osman Mahallesi'nde 2 binadaki yıkım ve yangına ekipler sevk edildi. Ekipler, yıkılan binalarda dinleme yaptı, daha sonra enkazın altında kaldığı tespit edilen kişilerin çıkarılması için binaya giriş alanlarını belirledi. Duvar kırım aletleri yardımıyla enkazda oyuklar açan ekipler, güvenli şekilde yaralılara ulaştı. Sedyeyle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslara taşındı.

Bayburt'ta, Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye...

Bayburt'ta, Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)-Bayburt Masa Başı ve Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında kentin bazı noktalarında yaşanan olaylara AFAD başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahale etti. Senaryo gereği Genç Osman Mahallesi'nde 2 binadaki yıkım ve yangına ekipler sevk edildi. Ekipler, yıkılan binalarda dinleme yaptı, daha sonra enkazın altında kaldığı tespit edilen kişilerin çıkarılması için binaya giriş alanlarını belirledi. Duvar kırım aletleri yardımıyla enkazda oyuklar açan ekipler, güvenli şekilde yaralılara ulaştı. Sedyeyle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslara taşındı.

Bayburt'ta, Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye...

Bayburt'ta, Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)-Bayburt Masa Başı ve Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında kentin bazı noktalarında yaşanan olaylara AFAD başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahale etti. Senaryo gereği Genç Osman Mahallesi'nde 2 binadaki yıkım ve yangına ekipler sevk edildi. Ekipler, yıkılan binalarda dinleme yaptı, daha sonra enkazın altında kaldığı tespit edilen kişilerin çıkarılması için binaya giriş alanlarını belirledi. Duvar kırım aletleri yardımıyla enkazda oyuklar açan ekipler, güvenli şekilde yaralılara ulaştı. Sedyeyle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslara taşındı.

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