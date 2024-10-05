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Bayburt'ta Feci Kaza: Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Bayburt'ta meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 03:24
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 03:24
Bayburt'ta Feci Kaza: Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Bayburt'ta Trajik Kaza

Bayburt'ta, E.Ç. (37) yönetimindeki 69 AAB 504 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak feci bir kaza geçirdi. Otomobil, önce kaldırıma çarptıktan sonra bir ağaca çarparak devrildi.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza sesini duyan çevredekiler hemen durumu 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze İşlemleri

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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