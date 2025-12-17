DOLAR
Bayburt’ta Fırınlarda Hijyen ve Gramaj Denetimi

Bayburt’ta Zabıta ekipleri, fırınlarda ekmek ve unlu mamullerin gramajı ile hijyen koşullarını denetledi; işletmelere uyarılar yapıldı, kontroller sürecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:18
Bayburt’ta halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla fırınlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimleri yürüten birim

Zabıta Müdürlüğü ekipleri il merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda denetimler yaparak ekmek ve diğer unlu mamullerin belirlenen gramaj standartlarına uygunluğunu kontrol etti.

Denetim kapsamı ve bulgular

Yapılan kontrollerde ürünlerin mevzuata uygun şekilde üretilip üretilmediği titizlikle incelendi. Ayrıca üretim alanlarının temizlik durumu, personel hijyeni ve iş yerlerinin genel düzeni de gözden geçirildi.

İşletmelere verilen uyarılar ve sonraki adımlar

Kontroller sırasında işletme sahiplerine gerekli uyarılar yapıldı ve zabıta ekipleri denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini hatırlattı.

