Bayburt'ta IPARD Proje Hazırlama Eğitimi — Kadın Kooperatiflerine Destek

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, TKDK eğitmenleri tarafından IPARD proje hazırlama eğitimi verildi; hedef kadın kooperatifleri ve girişimciler.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:47
Bayburt'ta IPARD Proje Hazırlama Eğitimi Verildi

Kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere yönelik desteklerin etkin kullanımı hedeflendi

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, IPARD Proje Hazırlama Eğitimi düzenlendi. Eğitim, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) eğitmenleri Güllü Aras ve Şengül Sivaz tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimde personele IPARD Programı işleyişi, başvuru süreçleri, proje hazırlama adımları ve destek kalemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. TKDK eğitmenleri, IPARD desteklerinin kadın kooperatifleri, üretici birlikleri ve kadın girişimciler için ekonomik güçlenme ve sürdürülebilir üretim fırsatı sunduğunu vurguladı.

Programın uygulamalı bölümlerinde; yatırım fikrinin projeye dönüştürülmesi, uygun harcama kalemlerinin belirlenmesi, iş planı hazırlanması, maliyetlendirme çalışmaları ve başvuru dosyasının teknik gereklilikleri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara örnek uygulamalar ve dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Eğitim, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve uygulamaya yönelik tavsiyelerle son buldu. Etkinlik, illerdeki sosyal hizmet personelinin IPARD desteklerini daha etkin yönlendirebilmesi ve kadın kooperatiflerine yönelik danışmanlık kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

