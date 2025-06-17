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Iğdır'da Boz Kuyrukkakan Kuşunun Eşsiz Hareketleri Görüntülendi

Iğdır'da boz kuyrukkakan kuşunun kendine özgü hareketleri kameraya alındı. 349 kuş türü ile dikkat çeken bu önemli kuş merkezi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 10:58
Iğdır'da Boz Kuyrukkakan Kuşunun Eşsiz Hareketleri Görüntülendi

Iğdır'da Boz Kuyrukkakan Kuşunun Eşsiz Hareketleri Görüntülendi

Iğdır, Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bölgedeki doğal yaşamı gözlemleyen araştırmacılar, boz kuyrukkakan kuşunun (Oenanthe isabellina) kendine has hareketlerini kaydetmeyi başardı.

Kuş Gözlemciliğinde Önemli Bir Merkez

Iğdır'da yapılan çalışmalarda, bugüne kadar toplam 349 kuş türünün gözlemlendiği belirlendi. Bu türler arasında, yüksek kesimlerde yaşayan boz kuyrukkakan da yer almaktadır. Bu kuş, özellikle kayaların üzerinde kuyruğunu sallayarak sergilediği eşsiz hareketleriyle tanınır.

Boz Kuyrukkakanın Özgün Hareketleri

Kuyruğunu sallama hareketiyle adını alan boz kuyrukkakan, kayalık bölgelerde görülmeye alışkın bir türdür. Bu muhteşem görüntüler, kuş gözlemcilerine ve doğa severlere unutulmaz anlar sunuyor.

Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden Iğdır'da, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 349 kuş türünün...

Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden Iğdır'da, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 349 kuş türünün gözlemlendiği tespit edildi. Bölgede yaşayan türler arasında, boz kuyrukkakan da yer alıyor.

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