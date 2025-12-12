DOLAR
Gebze'de 10 Yaşındaki Çocuğun Minibüs Kazası Kamerada

Kocaeli Gebze'de 10 yaşındaki Miraç İslam Efe, servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:01
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, 10 yaşındaki Miraç İslam Efe servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın tamamı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Kaza, 10 Aralık Çarşamba günü Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi üzerinde gerçekleşti. H.T. idaresindeki 41 T 8279 plakalı servis minibüsü, okuldan çıkan ve evine gitmekte olan Miraç İslam Efe (10)'ye çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gelişmeler ve Kamera Görüntüsü

Kaza sonrası sürücü H.T. polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; görüntülerde servis minibüsünün koşan Miraç İslam Efe'ye çarptığı anlar yer alıyor.

