Adana'da Sokak Ortasında Cinayet: 19 Yaşındaki Murat İnanmaz Defalarca Bıçaklandı

Adana Seyhan Ova Mahallesi'nde 19 yaşındaki Murat İnanmaz, saat 10.00 civarında sokakta defalarca bıçaklanarak öldürüldü; polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:54
Ova Mahallesi'nde sabah saatlerinde bulunan ceset, polis soruşturması başlattı

Adana'nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde sabah saat 10.00'da kan donduran bir olay yaşandı.

Mahalle sakinleri sokakta kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Murat İnanmaz (19)'a ait olduğu tespit edildi. İnanmaz'ın defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

Cansız beden, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı. Emniyet güçleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

