Adana'da Komşusunu Sokakta Vurdu: Şüpheli Gözaltında

Ziyapaşa Mahallesi'nde silahlı saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde iddiaya göre A.Y. (55), kendisini daha önce dövdüğünü öne sürdüğü komşusu B.Ü. (53)'yü sokakta görünce belinden tabancasını çıkarıp defalarca ateş etti.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. B.Ü., karnından ve bacağından yaralanarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırgan A.Y.'yi olay yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER