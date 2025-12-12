DOLAR
Adana'da Komşusunu Sokakta Vurdu: Şüpheli Gözaltında

Adana Seyhan'da A.Y., daha önce dövdüğünü iddia ettiği komşusu B.Ü.'yü sokakta defalarca vurarak ağır yaraladı; şüpheli gözaltında, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:23
Adana'da Komşusunu Sokakta Vurdu: Şüpheli Gözaltında

Adana'da Komşusunu Sokakta Vurdu: Şüpheli Gözaltında

Ziyapaşa Mahallesi'nde silahlı saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde iddiaya göre A.Y. (55), kendisini daha önce dövdüğünü öne sürdüğü komşusu B.Ü. (53)'yü sokakta görünce belinden tabancasını çıkarıp defalarca ateş etti.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. B.Ü., karnından ve bacağından yaralanarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırgan A.Y.'yi olay yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

