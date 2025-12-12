Byron Fırtınası Gazze'yi Vurdu: 12 Ölü, 27 Bin Çadır Hasar Gördü

Byron Fırtınası Gazze'yi Vurdu: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan Byron Fırtınası ağır bilanço bıraktı. Yetkililer, fırtına nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve altyapıda geniş çaplı zarar oluştuğunu bildirdi.

Yıkılan binalar ve zarar gören çadırlar

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, Gazze kentinin El-Karama ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde şiddetli yağışların etkisiyle en az 13 binanın yıkıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca 27 bin çadırın sel sularına kapıldığı, sular altında kaldığı veya şiddetli rüzgar nedeniyle parçalandığı belirtildi.

Yetkililer, bölgedeki yerinden edilmiş sivillerin barınma ihtiyaçlarının ağır şekilde etkilendiğine dikkat çekti.

İnsani yardım erişiminde engeller

Açıklamada, İsrail'in sınır geçişlerini kapatmaya devam ettiği ve bunun sonucu olarak insani yardım ile barınma malzemelerinin girişinin engellendiği vurgulandı. Metinde, 300 bin çadır, mobil ev ve karavanın teslimatının ve alternatif barınakların kurulmasının engellendiği ifade edildi.

Gazze yönetimi, Birleşmiş Milletler'e, uluslararası kuruluşlara, ABD Başkanı Donald Trump'a, arabulucu ülkelere, ateşkes garantörlerine, dost ülkelere ve bağışçı kuruluşlara çağrıda bulunarak, İsrail işgaline derhal baskı yapıp geçiş noktalarını açmaları ve gerekli insani malzemelerin girişine izin vermeleri talebinde bulundu.

Acil çağrı: Koruma ve kurtarma desteği

Açıklamada ayrıca, fırtına sırasında yüz binlerce yerinden edilmiş aile için acil insani koruma sağlanmasının, barınma malzemeleri, acil durum ekipmanları ile kurtarma ve sivil savunma ekipleri için kaynakların girişine izin verilmesinin hayati önemde olduğu belirtildi ve ilgili tarafların acilen harekete geçmesi istendi.

Yetkililer, bölgedeki insani krizin ağırlaştığına dikkat çekerek uluslararası toplumun hızlı müdahalesinin önemini yeniden vurguladı.

