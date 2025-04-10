Bayburt'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bayburt'ta Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, öğle saatlerinde aniden karla kaplandı.

Kar yağışıyla birlikte cadde, sokaklar ve araçlar beyaz bir örtü ile kaplandı. Sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, karayolları ekipleri yoğun bir kar temizleme çalışmasına girişti.

Bayburt Valiliği, sürücülere dikkatli olmaları ve gereksiz yere yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu yıl çetin bir kış devrinin yaşandığını belirten vatandaşlardan İsa Hatipoğlu, "Nisan ayında bile kar yağdığında çevre bembeyaz oldu," sözleriyle durumu özetledi.

Yağışların devam etmesi ve karla kaplı yolların tehlikeleri göz önünde bulundurulduğunda vatandaşların dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.

Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, öğle saatlerinde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, öğle saatlerinde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.