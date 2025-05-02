Bayburt'ta Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bayburt'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, yerel yaşamı olumsuz etkileyerek çeşitli hasarlara neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan rüzgar, gece boyunca şiddetini artırdı ve kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına yol açtı.

Düşen çatı parçaları, güçlü rüzgarın etkisiyle etrafa dağıldı. Bu durum, vatandaşlar için tehlike oluştururken, polis de güvenlik önlemleri alarak tehlikeli bölgeleri kapattı.

Güvenlik Önlemleri ve İtfaiye Ekipleri

Özellikle rüzgarın şiddetini artırmasının ardından, itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti ve gerekli çalışmalarını sürdürdü. Bölgedeki etkileyici rüzgar koşulları, birçok vatandaşı tedirgin ederken, yetkililer durumla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

Bayburt'ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu.