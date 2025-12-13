Bayburt’ta KYK Öğrencileri Dart Turnuvasında Kıyasıya Yarıştı

Bayburt’ta KYK Öğrencileri Dart Turnuvasında Buluştu

Bayburt’ta KYK yurtlarında barınan üniversite öğrencileri, düzenlenen dart turnuvasında bir araya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda öğrenciler hedefi tam 12’den vurmak için mücadele etti.

Turnuva Detayları

Gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla etkinlikler düzenleyen Bayburt Genç Ofis, daha önceki PlayStation turnuvasının ardından bu kez KYK yurdunda kalan öğrencilere yönelik bir dart organizasyonu gerçekleştirdi. Turnuva, özellikle konsantrasyon ve el becerisini ön plana çıkaran rekabetlere sahne oldu.

Etkinlik, KYK yurdunda kalan erkek öğrencilere yönelik düzenlenmiş olup katılımcılar hem şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti hem de birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu.

Ödüller ve Amaç

Gençlerin serbest zamanlarını verimli değerlendirmelerini amaçlayan organizasyonda, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, hem sportif ruhu güçlendirmeyi hem de öğrenciler arasında sosyal bağları artırmayı hedefliyor.

BAYBURT’TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DART TURNUVASI DÜZENLENDİ