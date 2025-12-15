DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.966,34 -1,16%
BITCOIN
3.835.880,93 -1,31%

Bayburt’ta Mevsimin İlk Karı Düştü: Öğrenciler Bahçeye Koştu

Meteoroloji uyarısı yapılan Bayburt’ta 15 Aralık’ta mevsimin ilk karı yağdı; öğrenciler teneffüste bahçede oynadı, kar yağışı aralıklarla sürebilir.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:41
Bayburt’ta Mevsimin İlk Karı Düştü: Öğrenciler Bahçeye Koştu

Bayburt’ta mevsimin ilk karı düştü

Öğrenciler teneffüste okul bahçesine koştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 il için kar yağışı uyarısında bulunduğu kentlerden biri olan Bayburt'ta, mevsimin ilk karı bu sabah etkisini gösterdi. İnce ince yağan kar, kent genelinde kısa süreli de olsa beyaz bir örtü oluşturdu.

Geçen yıl 24 Kasım'da kenti beyaza bürüyen karın, bu yıl 15 Aralık'ta düşmesiyle birlikte kentte 'mevsimin ilk karı' heyecanı yaşandı. Karı gören öğrenciler, teneffüs zilinin çalmasıyla birlikte okul bahçesine koştu.

Karın tadını çıkaran öğrencilerden Ali Eymen Antika, Emir Subay ve Fatma Zehra Demiray, arkadaşlarıyla koşup oyunlar oynayarak karın keyfini doyasıya çıkardı.

Vatandaşlardan Mustafa Kuyumcu kar yağışının geçen yıla göre geciktiğini belirterek "Yedi dağa, bir bağa" sözünü hatırlattı ve şunları söyledi: "Geçen sene 24 Kasım tarihinde çok fazla kar yağmıştı, bu sene biraz gecikti. Birkaç sefer sadece dağlara yağdı, bizde 'Yedi dağa, bir bağa' derler. Mevsimin ilk karı bugün yağdı. Şu an için çok yoğun kar yağışı görünmüyor ama uzun süreli devam ederse, geceye kadar kar yağışı sürerse herhalde bir 15-20 santimetreyi bulur."

Meteoroloji ise kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini bildirdi.

BAYBURT’TA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ: ÖĞRENCİLER BAHÇEYE KOŞTU

BAYBURT’TA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ: ÖĞRENCİLER BAHÇEYE KOŞTU

BAYBURT’TA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ: ÖĞRENCİLER BAHÇEYE KOŞTU

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
2
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı
3
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
4
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
5
Isparta’da Haftalık Denetim: 25 Aranan Şahıs Yakalandı
6
Başkan Çolakbayrakdar: Kayseri’de İlk Şehir Merkezi Tarımıyla Geleceği İnşa Ediyoruz
7
Kırklareli Merkezli Mali Suç Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri