Bayburt’ta Mevsimin İlk Karı Düştü: Öğrenciler Bahçeye Koştu

Bayburt’ta mevsimin ilk karı düştü

Öğrenciler teneffüste okul bahçesine koştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 il için kar yağışı uyarısında bulunduğu kentlerden biri olan Bayburt'ta, mevsimin ilk karı bu sabah etkisini gösterdi. İnce ince yağan kar, kent genelinde kısa süreli de olsa beyaz bir örtü oluşturdu.

Geçen yıl 24 Kasım'da kenti beyaza bürüyen karın, bu yıl 15 Aralık'ta düşmesiyle birlikte kentte 'mevsimin ilk karı' heyecanı yaşandı. Karı gören öğrenciler, teneffüs zilinin çalmasıyla birlikte okul bahçesine koştu.

Karın tadını çıkaran öğrencilerden Ali Eymen Antika, Emir Subay ve Fatma Zehra Demiray, arkadaşlarıyla koşup oyunlar oynayarak karın keyfini doyasıya çıkardı.

Vatandaşlardan Mustafa Kuyumcu kar yağışının geçen yıla göre geciktiğini belirterek "Yedi dağa, bir bağa" sözünü hatırlattı ve şunları söyledi: "Geçen sene 24 Kasım tarihinde çok fazla kar yağmıştı, bu sene biraz gecikti. Birkaç sefer sadece dağlara yağdı, bizde 'Yedi dağa, bir bağa' derler. Mevsimin ilk karı bugün yağdı. Şu an için çok yoğun kar yağışı görünmüyor ama uzun süreli devam ederse, geceye kadar kar yağışı sürerse herhalde bir 15-20 santimetreyi bulur."

Meteoroloji ise kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini bildirdi.

