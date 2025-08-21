Bayburt'ta motosiklet hırsızlığı: 2 zanlı tutuklandı
Olay ve soruşturma
Demirözü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ağustos'ta ilçe merkezinde park halindeki motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin Ö.K. ve A.K. olduğu belirlendi.
Yakalama ve yargı süreci
Ekipler, çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunan Ö.K. ile 3 suçtan kaydı olan A.K.'yi ilçe merkezinde motosikletle gezerken yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen motosiklet ise polis ekiplerince sahibine teslim edildi.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Ele geçirilen motosiklet ise polis ekiplerince sahibine teslim edildi.