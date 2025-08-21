DOLAR
Bayburt'ta motosiklet hırsızlığı: 2 zanlı tutuklandı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde 9 Ağustos'ta motosiklet çalan Ö.K. ve A.K. yakalandı; zanlılar hakimlikçe tutuklandı ve motosiklet sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:10
Olay ve soruşturma

Demirözü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ağustos'ta ilçe merkezinde park halindeki motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin Ö.K. ve A.K. olduğu belirlendi.

Yakalama ve yargı süreci

Ekipler, çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunan Ö.K. ile 3 suçtan kaydı olan A.K.'yi ilçe merkezinde motosikletle gezerken yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen motosiklet ise polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

