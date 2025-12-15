Bayburt'ta salep deneme ekimleri yerinde incelendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Yaylapınar ve Gez'de inceleme yaptı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yaylapınar ve Gez köylerinde salep ekimi yapan üreticilerin üretim parsellerini yerinde inceledi.

Alternatif tarım ürünleri kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirilen deneme ekimleri, bin metrekarelik alanlarda yapıldı. Yapılan incelemelerde çıkışların düzenli olduğu ve salep bitkisinin bölge iklimine uyum sağladığı tespit edildi.

İnceleme raporunda, salep üretiminin üreticilere ek gelir sağlaması hedefiyle ekim alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Müdürlüğün açıklamasında, gelecek yıllarda ekim yapılan alanların genişletilerek üretimin sürdürülmesi yönünde üreticilerden talep oluşmasının beklendiği ifade edildi.

Bu adımların, Bayburt'ta alternatif tarımın yaygınlaştırılması ve kırsal gelirlerin artırılması hedefiyle uyumlu olduğu vurgulandı.

