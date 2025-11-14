Bayburt'ta Şehir Estetiği ve Altyapı Seferberliği

Bayburt Belediyesi mazgal temizliği, asfalt serimi, kaldırımların yenilenmesi, ağaç budama ve yeni dolmuş durakları ile şehir estetiği ve altyapıyı güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 06:47
Bayburt'ta şehir yaşamını daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan geniş kapsamlı çalışma seferberliği sürüyor. Belediye ekipleri, "daha güzel bir Bayburt" hedefiyle sahada görev yaparak kentte yenileme, bakım ve temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Altyapı ve Ulaşım Çalışmaları

Çalışmalar kapsamında mazgallar temizlenerek yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olası tıkanıklık ve su taşkınlarının önüne geçiliyor. Ulaşım ağının daha kaliteli hale getirilmesi için asfalt serimi gerçekleştirilerek yollar yenileniyor; böylece şehir içi trafik daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

Yaya Alanları ve Yeşil Düzenlemeler

Yaya hareketliliğini artırmak amacıyla kaldırımlar modern dokunuşlarla yeniden düzenleniyor. Yenilenen yürüyüş alanları vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırırken şehir estetiğine katkı sunuyor. Bayburt’un yeşil dokusunu güçlendirmek için ağaç budama çalışmaları devam ediyor; mevcut duraklar temizleniyor ve kent genelinde yeni, modern dolmuş duraklarının inşası ilerliyor.

Güvenlik ve İstinat Duvarları

Çeşitli bölgelerde yapılan istinat duvarlarıyla hem güvenlik artırılıyor hem de altyapının daha sağlam hale gelmesi sağlanıyor.

Belediye Yetkililerinden Açıklama

Belediye yetkilileri, tüm bu çalışmaların ortak hedefinin "daha düzenli, daha güvenli ve daha güzel bir Bayburt" olduğunu ifade ederek, yürütülen hizmetlerin vatandaşlardan alınan güç ve destekle devam edeceğini belirtti.

