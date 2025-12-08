DOLAR
Bayburt'ta Şehir Merkezine İnen İki Tilki Gece Oyunuyla Kamerada

Bayburt'ta Gençosman Mahallesi Çoruh Nehri kıyısında iki tilki, şehir merkezine inip gece saatlerinde oynarken cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:37
Bayburt'ta şehir merkezine inen iki tilki, gece saatlerinde birbirleriyle oynarken görüntülendi. O anlar, kentin Gençosman Mahallesi yakınlarındaki Çoruh Nehri kıyısında kaydedildi.

Yiyecek aradığı tahmin edilen iki tilki, kısa süre sonra oyun oynamaya başladı. Oyun anları, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uzmanlardan uyarı

İnsanlardan uzak ve ürkek halleriyle bilinen tilkiler, genellikle gece saatlerinde şehir merkezine inerek yiyecek arıyor. Uzmanlar, yabani hayvanların zaman zaman yerleşim alanlarında görülebildiğine dikkat çekti.

Uzmanlar, insanlar tarafından beslenmeye alışan tilkilerin zamanla bağımlı hale geldiğini ve doğal avlanma içgüdülerinin zayıfladığını ifade ederek, vatandaşları yiyecek bırakmamaları konusunda uyarıyor.

