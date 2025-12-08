Bayburt'ta Şehir Merkezine İnen İki Tilki Gece Oyunuyla Kamerada

Bayburt'ta şehir merkezine inen iki tilki, gece saatlerinde birbirleriyle oynarken görüntülendi. O anlar, kentin Gençosman Mahallesi yakınlarındaki Çoruh Nehri kıyısında kaydedildi.

Yiyecek aradığı tahmin edilen iki tilki, kısa süre sonra oyun oynamaya başladı. Oyun anları, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uzmanlardan uyarı

İnsanlardan uzak ve ürkek halleriyle bilinen tilkiler, genellikle gece saatlerinde şehir merkezine inerek yiyecek arıyor. Uzmanlar, yabani hayvanların zaman zaman yerleşim alanlarında görülebildiğine dikkat çekti.

Uzmanlar, insanlar tarafından beslenmeye alışan tilkilerin zamanla bağımlı hale geldiğini ve doğal avlanma içgüdülerinin zayıfladığını ifade ederek, vatandaşları yiyecek bırakmamaları konusunda uyarıyor.

BAYBURT'TA BİRBİRLERİYLE OYUN OYNAYAN İKİ TİLKİ GÖRÜLDÜ