Bayburt'ta Şehir Merkezine İnen Tilki Görüntülendi

Bayburt'ta Şehir Merkezinde Büyüleyici Bir Görüntü

Bayburt'ta, Kaleardı Mahallesi'nde bir tilki, yiyecek aramak üzere şehir merkezine indi. Bahçede dolaşan tilki, bölgede bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

Tilki Daha Önce de Görüntülenmişti

Aynı sitenin bahçesine, daha önceden de bu tilkinin gelerek yiyecek aradığı öğrenildi. Doğanın içindeki bu görüntü, yerel halk arasında dikkat çekti.

Doğayla iç içe yaşamın önemli bir parçası olan bu tür olaylar, insanların doğa ile olan bağını yeniden hatırlatıyor.

Bayburt'ta şehir merkezine inerek yiyecek arayan tilki görüntülendi.

Bayburt'ta şehir merkezine inerek yiyecek arayan tilki görüntülendi.