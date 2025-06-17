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Bayburt'ta Tarihi Eser Operasyonu: 13 İlde 22 Gözaltı

Bayburt merkezli düzenlenen tarihi eser operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı, çok sayıda tarihi eser ve sahte para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 21:16
Bayburt'ta Tarihi Eser Operasyonu: 13 İlde 22 Gözaltı

Bayburt Merkezli Tarihi Eser ve İzinsiz Kazı Operasyonu

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13 ilde gerçekleştirilen operasyonla tarihi eser kaçakçılığına darbe vuruldu. Jandarma ekipleri, düzenlenen operasyon sırasında 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele Geçirilen Eşyalar

Operasyon neticesinde, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait gümüş işlemeli 4 kemer, üzeri işlemeli bir gümüş ibrik, 2 takı eşyası ve Doğu Roma dönemine ait 10 sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Sahte Para ve Silah Bulundu

Ayrıca, yapılan aramalarda 2 bin 583 sahte banknot, bir tabanca ve 47 tabanca fişeği de bulundu. Bu durum, operasyonun ciddiyetini ve kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığı gözler önüne serdi.

Yasal Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gelen bilgilere göre, 21 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı uygulandı.

Bayburt merkezli 13 ilde düzenlenen tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı operasyonunda, gümüş...

Bayburt merkezli 13 ilde düzenlenen tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı operasyonunda, gümüş işlemeli kemerler, takı eşyaları, sikke ve objeler ele geçirildi.

Bayburt merkezli 13 ilde düzenlenen tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı operasyonunda, gümüş...

Bayburt merkezli 13 ilde düzenlenen tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı operasyonunda, gümüş işlemeli kemerler, takı eşyaları, sikke ve objeler ele geçirildi.

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